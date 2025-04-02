Россиянам рассказали, почему полезно пить зеленый чай с мятой

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что зеленый чай поможет снять стресс и тревожность за счет аминокислот L-теанина и витамина C. По ее словам, справиться с нервной перегрузкой поможет и липовый чай, чай с ромашкой, а также мелиссой и мятой.