Россиянам рассказали, почему полезно пить зеленый чай с мятой

Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.
По их словам, такой напиток обладает антиоксидантными свойствами — помогает в борьбе со свободными радикалами и укрепляет иммунную систему. Помимо этого, он может ускорить обмен веществ, что способствует снижению веса.
Она также стимулирует мочеиспускание и снижает чувство голода.
«Комбинация зеленого чая и мяты усиливает их полезные свойства. Это сочетание особенно полезно по утрам, так как помогает пробудить организм и зарядиться энергией», — добавили в сообщении.
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что зеленый чай поможет снять стресс и тревожность за счет аминокислот L-теанина и витамина C. По ее словам, справиться с нервной перегрузкой поможет и липовый чай, чай с ромашкой, а также мелиссой и мятой.