Россиянам рассказали, почему лучше носить варежки, чем перчатки

«При низких температурах можно легко заработать обморожение конечностей, пальцев рук, ног, а также отморозить уши и нос. Это грозит временной потерей чувствительности обмороженных участков, неподвижностью и кожным зудом», — отметил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

На ноги эксперт посоветовал надевать обувь с натуральным мехом, а также тёплые шерстяные носки из натуральных тканей. Руки, по его мнению, лучше защищать варежками, а не перчатками — так кисти будут обогреваться равномерно за счёт тепла тела. Специалист заметил, что перчатки удобнее варежек, однако заработать обморожение пальцев в них легче. Кроме того, не следует забывать про шарф, особенно он важен для детей. Вайсман порекомендовал приподнять его до носа, чтобы ребёнок не дышал холодным воздухом.