00:11 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, почему лучше носить варежки, чем перчатки

Носить тонкие синтетические шапки при аномальных морозах не стоит — головной убор должен быть шерстяным или кожаным с натуральным мехом. Также при долгих прогулках лучше смазывать ушные раковины, щёки и кончик носа детским или жирным кремом, ведь такие средства не дают коже испарять влагу, советует врач Роман Вайсман.

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Источник: РИА "Новости"

«При низких температурах можно легко заработать обморожение конечностей, пальцев рук, ног, а также отморозить уши и нос. Это грозит временной потерей чувствительности обмороженных участков, неподвижностью и кожным зудом», — отметил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

На ноги эксперт посоветовал надевать обувь с натуральным мехом, а также тёплые шерстяные носки из натуральных тканей. Руки, по его мнению, лучше защищать варежками, а не перчатками — так кисти будут обогреваться равномерно за счёт тепла тела. Специалист заметил, что перчатки удобнее варежек, однако заработать обморожение пальцев в них легче. Кроме того, не следует забывать про шарф, особенно он важен для детей. Вайсман порекомендовал приподнять его до носа, чтобы ребёнок не дышал холодным воздухом.

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