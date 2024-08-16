Россиянам рассказали, по каким признакам распознать дипфейк-видео

«Моргает ли человек на видео? Может быть, он делает это слишком часто или будто в перемотке назад? А может быть совсем не моргает? Двигаются ли зрачки? Похоже ли их движение на естественное? У ИИ до сих пор встречаются проблемы с морганием, так что это может быть одним из ключевых показателей, что перед вами дипфейк», — отметили специалисты.