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Россиянам рассказали, по каким признакам распознать дипфейк-видео

Чтобы обычному пользователю распознать фейковое видео, в первую очередь стоит обратить внимание на мимику человека.

Источник: Reuters

Об этом «Газете.Ru» рассказали в команде отдела верификации видеоагентства RUPTLY.

«Совпадает ли движение губ с речью? Часто в подобных видео можно заметить либо рассинхрон, либо полное непопадание в липсинг в определенные моменты», — сказали эксперты.

Также посмотрите на глаза.

«Моргает ли человек на видео? Может быть, он делает это слишком часто или будто в перемотке назад? А может быть совсем не моргает? Двигаются ли зрачки? Похоже ли их движение на естественное? У ИИ до сих пор встречаются проблемы с морганием, так что это может быть одним из ключевых показателей, что перед вами дипфейк», — отметили специалисты.

Помимо этого, волосы на голове, борода, усы или родинки также могут быть плохо отображены в дипфейках. Также часто в дипфейках бывают проблемы с зубами и бликам в очках.

«Деформация лица также одна из особенностей, которой часто “грешат” ИИ. Иногда лоб может выглядеть больше, чем есть на самом деле, глаз или бровь могут “улетать” в положение, которое анатомически невозможно», — подчеркнули эксперты.

Полностью обезопасить себя от создания дипфейков с вашим лицом можно только одним способом — не загружать свои фото/видео в социальные сети. Однако, чтобы у злоумышленников получился достоверный дипфейк с вами, им нужно достаточно много контента (поэтому дипфейки с актерами и другими известными личностями выходят порой такими правдоподобными). Поэтому чем меньше фотографий и видео с собой публикуете, тем меньше шанс, что с вами выйдет убедительный дипфейк, резюмировали эксперты.