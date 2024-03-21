Россиянам рассказали, отказ от какой еды провоцирует рост жира на животе

По словам Афинской, самый рабочий способ избавиться от висцерального жира, который скапливается вокруг органов пищеварения и вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака, — употреблять как можно больше продуктов с низкой энергетической плотностью. Речь, в частности, идёт о зелени, огурцах, помидорах и ягодах. Вместе с тем медик рекомендует реже пить сладкие газированные напитки, а также больше двигаться, высыпаться и не стрессовать. Такие меры, как она добавила, помогут уменьшить количество жира на животе или предотвратить его появление.