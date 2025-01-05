Россиянам рассказали об увеличении пособия по беременности и родам

«В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. Точный размер выплаты зависит от зарплаты женщины», — говорится в тексте публикации.
Так, по данным органа, пособия в 2025 году составят:
за 140 дней: от 103 285 до 794 355 рублей;за 156 дней: от 115 089 до 885 139 рублей;за 194 дня: от 143 123 до 1 100 750 рублей.
Отмечается, что выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествующие году начала декретного отпуска. МРОТ, к свою очередь, составил 22 440 рублей в месяц.