Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году

Минимально необходимый стаж в 2025 году — 15 лет, туда входят декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы и работа по трудовым договорам. Сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан — если они соответствуют условиям, заключил Виноградов.