Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — указывает он.
Минимально необходимый стаж в 2025 году — 15 лет, туда входят декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы и работа по трудовым договорам. Сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан — если они соответствуют условиям, заключил Виноградов.