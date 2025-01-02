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Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста в 2025 году будет нельзя — необходимо накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет стажа, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Источник: © РИА Новости

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — указывает он.

Минимально необходимый стаж в 2025 году — 15 лет, туда входят декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы и работа по трудовым договорам. Сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан — если они соответствуют условиям, заключил Виноградов.