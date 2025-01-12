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Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств

VisionLabs: 30 млн россиян могут стать жертвами дипфейк-атак на сайтах знакомств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Более 30 миллионов россиян в этом году могут стать жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств, рассказала РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина.

«Более 30 миллионов россиян могут стать в 2025 году целью дипфейк-атак на сайтах знакомств. Такое число пользователей используют дейтинговые чат-боты в мессенджерах и сайты знакомств, где они подвержены атакам с применением технологии дипфейков», — сказала она.

Злоумышленники создают фальшивые профили, а технологии генеративного искусственного интеллекта помогают им имитировать переписку, используя изображение и голос реального человека.

Дипфейк-технологии помогают создавать убедительные изображения и видео. С их помощью мошенники манипулируют эмоциями пользователей, убеждая их совершать денежные переводы, или шантажируют угрозами распространения личных снимков и видео.

Пострадавшие не всегда готовы обратиться в правоохранительные органы из-за этических аспектов, поэтому мошенники совершают тысячи подобных «нападений». Поскольку злоумышленники сохраняют анонимность, такие схемы сложно обнаружить и пресечь.

«Чтобы защититься от подобных угроз, мы рекомендуем соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете. Следует использовать инструменты обратного поиска изображений для проверки профилей, а также относиться внимательно к просьбам о помощи. О подозрительных случаях необходимо сообщать в техподдержку платформ или полицию», — советует Дешкина.

По ее словам, предотвратить подобные атаки может доступ к ресурсам по биометрии, а также использование других методов авторизации, в том числе при помощи документов: таким образом можно отсеять поддельные страницы пользователей. Однако многие ресурсы сознательно отказываются вводить дополнительные проверки, поскольку из-за поддельных страниц число пользователей сервиса кажется значительно выше, констатировала эксперт.