Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств

По ее словам, предотвратить подобные атаки может доступ к ресурсам по биометрии, а также использование других методов авторизации, в том числе при помощи документов: таким образом можно отсеять поддельные страницы пользователей. Однако многие ресурсы сознательно отказываются вводить дополнительные проверки, поскольку из-за поддельных страниц число пользователей сервиса кажется значительно выше, констатировала эксперт.