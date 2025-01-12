Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Более 30 миллионов россиян в этом году могут стать жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств, рассказала РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина.
«Более 30 миллионов россиян могут стать в 2025 году целью дипфейк-атак на сайтах знакомств. Такое число пользователей используют дейтинговые чат-боты в мессенджерах и сайты знакомств, где они подвержены атакам с применением технологии дипфейков», — сказала она.
Дипфейк-технологии помогают создавать убедительные изображения и видео. С их помощью мошенники манипулируют эмоциями пользователей, убеждая их совершать денежные переводы, или шантажируют угрозами распространения личных снимков и видео.
Пострадавшие не всегда готовы обратиться в правоохранительные органы из-за этических аспектов, поэтому мошенники совершают тысячи подобных «нападений». Поскольку злоумышленники сохраняют анонимность, такие схемы сложно обнаружить и пресечь.
«Чтобы защититься от подобных угроз, мы рекомендуем соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете. Следует использовать инструменты обратного поиска изображений для проверки профилей, а также относиться внимательно к просьбам о помощи. О подозрительных случаях необходимо сообщать в техподдержку платформ или полицию», — советует Дешкина.
По ее словам, предотвратить подобные атаки может доступ к ресурсам по биометрии, а также использование других методов авторизации, в том числе при помощи документов: таким образом можно отсеять поддельные страницы пользователей. Однако многие ресурсы сознательно отказываются вводить дополнительные проверки, поскольку из-за поддельных страниц число пользователей сервиса кажется значительно выше, констатировала эксперт.