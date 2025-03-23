Россиянам рассказали об основных типах дропперов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Дропперы — посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян — по выполняемому ими функционалу делятся на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознания ими своей роли — на разводных и неразводных, говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости.
«Дропы — основных три типа бывает: заливщик, транзитник и обнальщик», — отмечается в материалах.
Транзитник — это тот, кто получает на карту деньги, переводит их дальше на реквизиты, которые ему его куратор сообщает; заливщик получает от курьеров денежные суммы и заносит, то есть «заливает» их через банкоматы на какие-то счета и карты, подчеркнул регулятор.
«Обнальщик — тот, кто получает деньги на карту и снимает с банкоматов, но дальше он либо передает дальнейшим курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода», — пояснили в ЦБ.
Кроме того, для характеристики дропперов у регулятора есть еще термина — разводные и неразводные дропы.
«Неразводные это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные — это те, кого вовлекают без их ведома», — заключается в материалах.