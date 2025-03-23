Россиянам рассказали об основных типах дропперов

«Обнальщик — тот, кто получает деньги на карту и снимает с банкоматов, но дальше он либо передает дальнейшим курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода», — пояснили в ЦБ.