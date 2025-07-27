Россиянам рассказали об опасности одного популярного летнего напитка

Эксперт сообщила, что квас на разлив из бочек под давлением безопаснее кваса из привозных бочек. Если емкости, краны, шланги и руки продавца нечистые, в напиток могут попасть опасные микроорганизмы, объяснила она. Лялина добавила, что есть еще один большой риск — нарушение температурного режима, который должен быть в пределах от +2 до +12 °C, однако его далеко не всегда соблюдают.
«После употребления некачественного кваса могут проявиться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышенная температура, слабость, головная боль. Симптомы обычно возникают через 2−6 часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу», — рассказала собеседница «Ленты.ру».
Биолог добавила, что в жару лучше обходить точки с разливным квасом в бочках. По ее словам, безопаснее покупать в магазинах или готовить квас самим.