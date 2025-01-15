Россиянам рассказали об изменениях требований к навыкам работников

Он отметил, что наблюдается рост спроса на такие навыки, как ответственность (увеличение на 1%), организаторские способности (рост на 2%) и внимательность к деталям (увеличение на 3%). Хотя эти изменения могут показаться незначительными, они отражают важный сдвиг в приоритетах работодателей, так как количество вакансий, требующих указанных навыков, возросло на 100−300 тысяч, передают РИА Новости.
Алтухов отметил, что умение работать в команде по-прежнему остается важным, однако работодатели стали реже упоминать его в требованиях к вакансиям — на 8% меньше по сравнению с 2022 годом. Это связано с растущей значимостью других навыков. В числе востребованных также находятся грамотная речь, клиентоориентированность и многозадачность.
Технологические изменения и автоматизация приводят к новым требованиям на рынке труда. Например, в финансовом и страховом секторах спрос на способность работать с большими объемами информации увеличился на 5%, в то время как упоминания о командной работе в вакансиях сократились на 4%.
В сфере бизнеса и менеджмента работодатели стали меньше акцентировать внимание на грамотной речи, уменьшив ее долю в требованиях на 5%, в то время как организаторские навыки стали упоминаться на 4% чаще.
Кроме того, наблюдается рост интереса к специалистам в таких областях, как производство, строительство, инженерия и логистика, что также отражает изменения в требованиях к качествам работников.
Для анализа были изучены более 8,5 миллионов вакансий в 22 профессиональных сферах, охватывающих 2000 профессий.
Ранее сообщалось, что более 40% россиян готовы рассмотреть предложения о новой работе в 2025 году.