Россиянам рассказали об изменениях требований к навыкам работников

Он отметил, что наблюдается рост спроса на такие навыки, как ответственность (увеличение на 1%), организаторские способности (рост на 2%) и внимательность к деталям (увеличение на 3%). Хотя эти изменения могут показаться незначительными, они отражают важный сдвиг в приоритетах работодателей, так как количество вакансий, требующих указанных навыков, возросло на 100−300 тысяч, передают РИА Новости.