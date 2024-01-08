Россиянам рассказали о вреде плавленого сыра

Врач-диетолог Александра Разаренова заявила, что плавленный сыр содержит вредные добавки, из-за которых могут появиться различные заболевания. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Известно, что обычный сыр делают из молока, а плавленный — из натурального сыра. В этом как раз нет ничего вредного, но опасным продукт делают добавки, которые придают продукту цвет, вкус, текстуру и консистенцию. «Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», — отметила Разаренова.

Из-за большого количества добавок в плавленном сыре содержится много соли и консервантов. Поэтому его избыточное употребление может привести к ожирению, повышенному уровню холестерина в крови, диабету и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того вещества в составе продукта могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей.

Врач подчеркнула, что не стоит совсем исключать плавленный сыр из рациона. Она отметила, что здоровому человек можно употреблять не более одной-двух чайных ложек продукта. Тем, кто имеет какие-то заболевания или ограничения в питании, Разаренова посоветовала обратиться к врачу за индивидуальной консультацией.

«Важно также выбирать качественный плавленый сыр, который не содержит трансжиров. Заменителем плавленого сыра в рационе может стать творог или сыр из кешью», — заключила специалист.

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