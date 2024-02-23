Россиянам рассказали о вреде одежды и постельного белья из ненатуральных тканей для кожи

«Например, нейлон, используемый в нижнем белье, иногда вызывает накопление статического электричества. Это может привести к ощущению зуда, особенно в теплое время года. Однако при всем этом ткань абсолютно гигиенична, и в ней не размножаются бактерии. Полиэстер же часто смешивается с натуральными тканями, такими как хлопок, для создания комфортной одежды, но его высокий процент может привести к жесткости и неприятным ощущениям», — объяснила она.