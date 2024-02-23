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Россиянам рассказали о вреде одежды и постельного белья из ненатуральных тканей для кожи

Ненатуральные ткани, такие как полиэстер или нейлон, могут вызывать дискомфорт кожи из-за особенностей материала. Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Суворова, дерматолог medtech-сервиса Budu.
Источник: Freepik

«Например, нейлон, используемый в нижнем белье, иногда вызывает накопление статического электричества. Это может привести к ощущению зуда, особенно в теплое время года. Однако при всем этом ткань абсолютно гигиенична, и в ней не размножаются бактерии. Полиэстер же часто смешивается с натуральными тканями, такими как хлопок, для создания комфортной одежды, но его высокий процент может привести к жесткости и неприятным ощущениям», — объяснила она.

Также, по ее словам, акрил, полусинтетическая замена шерсти, может вызывать зуд при контакте с кожей и иметь недостаточную воздухопроницаемость, но отталкивает воду, обеспечивая тепло. Однако рекомендуется носить его поверх другой одежды, чтобы избежать раздражения.

«Оптимальный состав ткани для кожи — натуральные материалы, такие как хлопок, шелк или лен, которые дышат, снижают риск раздражения и аллергических реакций, и способствуют влагообмену между кожей и окружающей средой. Для постельного белья лучше выбирать натуральные ткани, обладающие хорошей воздухопроницаемостью и впитывающие влагу, такие как хлопок или лен, для поддержания здоровья кожи во время сна. При выборе одежды рекомендуется проверять этикетку на состав материала и отдавать предпочтение тканям, где доля синтетических волокон не превышает 20−40%, чтобы избежать негативного влияния на кожу и сохранить ее в хорошем состоянии», — резюмировала специалист.