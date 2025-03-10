Россиянам рассказали о трех витаминах, которые нужны организму после зимы

По ее словам, чаще всего время россияне сталкиваются с аллергическими заболеваниями, ОРВИ, простудными инфекциями, депрессией, тревожными расстройствами или нарушениями сна. Зачастую причиной этого является авитаминоз, который может принести серьезные проблемы. Врач перечислила витамины, который жизненно необходимы организму весной.
На первое место она поставила витамин D, который помогает иммунной системе, клеточному метаболизму, а также отвечает за противоопухолевые и противовоспалительные процессы.
Еще одним важным и трудновосполнимым витамином является В12. Его нехватка сказывается на работоспособности человека, а после провоцирует полинейропатию, при которой происходит онемение конечностей и возникает чувство покалывания. Дефицит витамина очень влияет на нервную систему, при этом растет риск инсульта, инфаркта, атеросклероза артерий, депрессии и деменции.
— Витамин С крайне необходим нашему организму для баланса окислительно-восстановительных процессов. Он играет наиважнейшую роль в иммунной защите организма, кроветворной функции, в поддержании нормального состояния сосудов, костей, — отметила Филимонова.
Она добавила, что важны все витамины, однако жирорастворимые — A, D, E и K — накапливаются в организме, а водорастворимые — В и С приходят в дефицит значительно быстрее.
Чтобы не допустить нехватку перечисленных витаминов, врач посоветовала обязательно проходить сезонные проверки, сообщает Life.ru.
Если человек намеренно не ограничивает углеводы по специальной диете, то ему не грозит их дефицит. Однако такое состояние тоже встречается — почему оно возникает и чем опасно, рассказала «Вечерней Москве» врач — эндокринолог-диетолог сети клиник «Семейная» Марина Иванова.