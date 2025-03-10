Россиянам рассказали о трех витаминах, которые нужны организму после зимы

Если человек намеренно не ограничивает углеводы по специальной диете, то ему не грозит их дефицит. Однако такое состояние тоже встречается — почему оно возникает и чем опасно, рассказала «Вечерней Москве» врач — эндокринолог-диетолог сети клиник «Семейная» Марина Иванова.