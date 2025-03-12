Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества

Помимо банковских мошенников, злоумышленники также выдавали себя за сотрудников телеком-операторов (21,7%) и представителей силовых ведомств (13,8%). В последние месяцы мошеннические схемы стали разнообразнее: аферисты часто притворялись сотрудниками государственных органов, муниципальных служб (11,9% случаев) и администраций соцсетей (11,5%). Наименее распространенными оказались звонки от имени «Почты России» (4,7%), передают Известия.
Эксперты выяснили, что в 31,6% случаев злоумышленники пытались выманить у граждан логины, пароли и смс-коды от различных онлайн-сервисов, таких как госуслуги и онлайн-банкинг. Примерно так же часто (30,6%) их интересовали персональные данные, включая адреса, телефоны и паспортные данные. В 24,6% случаев мошенники стремились получить платежную информацию, такую как данные банковских карт и коды подтверждения операций.
Однако многие признались, что стали жертвами аферистов: 18,1% подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 17,6% временно или безвозвратно потеряли доступ к важным аккаунтам, а 4,5% лишились средств на своих счетах. Почти четверть опрошенных не предприняли никаких действий, чтобы защитить себя от повторных атак мошенников.
В то же время 45% подключили дополнительные меры защиты, такие как антиспам и двухфакторная аутентификация. 15% стали больше читать о киберграмотности, а лишь 1% записался на курсы по цифровой безопасности.
Руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин отметил, что, несмотря на усилия государства и правоохранительных органов в борьбе с цифровым мошенничеством, число жертв остается высоким.
«В этом вопросе значимую роль может сыграть бизнес, который всё больше страдает от мошеннических атак на своих сотрудников и вынужден инвестировать в повышение киберграмотности персонала. Крупные компании уже давно занимаются этой проблемой, но в ближайшем будущем мы ожидаем рост интереса к решениям по повышению киберграмотности и со стороны среднего и малого бизнеса. Таким образом, бизнес может существенно повысить уровень осведомленности граждан в борьбе с мошенничеством», — добавил он.
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