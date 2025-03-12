Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества

«В этом вопросе значимую роль может сыграть бизнес, который всё больше страдает от мошеннических атак на своих сотрудников и вынужден инвестировать в повышение киберграмотности персонала. Крупные компании уже давно занимаются этой проблемой, но в ближайшем будущем мы ожидаем рост интереса к решениям по повышению киберграмотности и со стороны среднего и малого бизнеса. Таким образом, бизнес может существенно повысить уровень осведомленности граждан в борьбе с мошенничеством», — добавил он.