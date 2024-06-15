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Россиянам рассказали о самом эффективном способе омоложения

Снижение калорийности рациона на 500−750 ккал помогает омолаживать организм.

Источник: Freepik

Об этом сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на Главного терапевта Минздрава России, академика РАН Оксану Драпкину.

Врач отметила, что ограничение калорийности рациона — способ омоложения с наибольшим количеством доказательств эффективности. Этот подход может принести пользу даже при соблюдении диеты всего несколько дней в месяц.

До этого терапевт Драпкина рекомендовала минимизировать потребление ультработанных продуктов, которые проходят множество этапов производства. Исследования показывают, что они повышают риск ожирения, депрессии, нескольких видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно опасны сосиски, колбасы, лапша быстрого приготовления, сладкие напитки.

Меньший вред наносят продукты на основе молока и фруктов, — десерты, мороженое.