Россиянам рассказали о пяти приемах мошенников, которые отключают логику

По словам правоохранителей, в первую очередь для потенциальных жертв создают иллюзию эксклюзивности («Только для избранных»). Также мошенники обещают высокую доходность без риска («Доход 10% в месяц! Без потерь!»). Очень популярным рычагом давления у любых мошенников, в том числе инвестиционных, является срочность («Только сегодня!», «Только пять мест! Последний шанс!»). Для убедительности аферисты используют поддельные графики и отчеты и подключают лжеэкспертов и создают липовые отзывы.