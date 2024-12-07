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Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисами ОМС

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мошенники для получения доступа к «Госуслугам» жертвы рассказывают ей легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы дезактивируется, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Источник: Freepik

«На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется», — сказала Храпунова.

Она отметила, что целью злоумышленников является получение кода аутентификации из СМС, который даёт возможность войти в личный кабинет на портале «Госуслуг».

«Напоминаем всем главное правило: код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях. Это как ключи от вашей квартиры — ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, Храпунова напомнила, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически.