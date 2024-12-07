Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисами ОМС

«На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется», — сказала Храпунова.
Она отметила, что целью злоумышленников является получение кода аутентификации из СМС, который даёт возможность войти в личный кабинет на портале «Госуслуг».
«Напоминаем всем главное правило: код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях. Это как ключи от вашей квартиры — ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил», — подчеркнула эксперт.
Кроме того, Храпунова напомнила, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически.