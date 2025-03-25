Россиянам рассказали о малоизвестных льготах на покупку недвижимости

Она пояснила, что материнский капитал уже давно помогает семьям. Однако не всем известны его особенности. Деньги можно использовать не только для ипотеки или первого взноса. Семьи имеют право потратить их на строительство собственного дома без найма строительных компаний. Это удобно для тех, кто живет в деревнях или селах. Твелина напомнила и о другом инструменте — налоговый вычет на покупку недвижимости. Его максимальная сумма в России — два миллиона рублей.