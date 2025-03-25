Россиянам рассказали о малоизвестных льготах на покупку недвижимости

В России действуют законы, которые помогают людям сэкономить при покупке жилья. Но многие даже не подозревают о таких возможностях. Специалист по недвижимости Леся Твелина поделилась с «Газета.Ru» информацией о том, какую поддержку можно получить от государства.
Она пояснила, что материнский капитал уже давно помогает семьям. Однако не всем известны его особенности. Деньги можно использовать не только для ипотеки или первого взноса. Семьи имеют право потратить их на строительство собственного дома без найма строительных компаний. Это удобно для тех, кто живет в деревнях или селах. Твелина напомнила и о другом инструменте — налоговый вычет на покупку недвижимости. Его максимальная сумма в России — два миллиона рублей.
Также некоторые российские банки планируют еще больше снизить ставки по обычной ипотеке. Уточняется, что уже в ближайшее время ставки по ипотечным кредитам в России могут снизиться, пишет 360.ru.
Стало известно, что в феврале банки выдали ипотек на 227 миллиардов рублей. Это на 79% больше, чем в январе, когда сумма составила всего 127 миллиардов. По информации ЦБ, общий объем ипотечных кредитов вырос на 0,2%. В январе он, наоборот, сократился на 0,2% из-за длинных новогодних каникул. Об этом пишет «Российская газета».