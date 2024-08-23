Россиянам рассказали о легальных способах не возвращать кредит банку

«Банкротство бывает не только юридических, но и физических лиц. И вот на нем тоже можно списывать долги. Но тут политика государства однозначна: тенденция [сводится к тому, что оно стремится] все же сделать эту процедуру не настолько легкой, чтобы не было серьезных злоупотреблений», — сказал Чирков.