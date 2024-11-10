Россиянам рассказали о лайфхаках при выборе цветов онлайн

«Одно из разочарований, которое может случиться при онлайн-заказе, — букет доставляется не в том виде, на который рассчитывает покупатель. Сюда входит как несовпадение по оттенку отдельных бутонов, так и качество самих цветов. Чтобы этого избежать, стоит запрашивать у продавца фотографию букета перед отправкой курьером. Это даст возможность внести изменения в композицию», — прокомментировал Девяткин.