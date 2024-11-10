Россиянам рассказали о лайфхаках при выборе цветов онлайн

«Одно из разочарований, которое может случиться при онлайн-заказе, — букет доставляется не в том виде, на который рассчитывает покупатель. Сюда входит как несовпадение по оттенку отдельных бутонов, так и качество самих цветов. Чтобы этого избежать, стоит запрашивать у продавца фотографию букета перед отправкой курьером. Это даст возможность внести изменения в композицию», — прокомментировал Девяткин.
Другая сложность, связанная с доставкой цветов, — это ее условия. Очень часто магазины, предоставляющие данную услугу, не дают точных сроков. Такие ситуации характерны для региональных селлеров, которые вместо точных временных интервалов указывают только дату.
«При заказе цветов отправитель часто хочет попасть в определенный временной слот, когда получатель находится дома. В таком случае стоит уточнить у службы поддержки сроки доставки. Некоторые магазины и маркетплейсы также предоставляют возможность указать точное время для вручения подарка самому получателю», — пояснил Девяткин.
Помощником в выборе букетов могут стать отзывы других пользователей. Стоит обратить внимание как на фотографии, опубликованные в данном разделе, так и на замечания. Немаловажными являются ответы на отзывы от самого магазина — они отражают уровень сервиса, предоставляемого продавцом.
«Зачастую магазины не дают возможности оставить отзыв о конкретном букете на сайте, поэтому понять, как букет выглядит на самом деле, бывает трудно. В этом случае стоит изучить комментарии в социальных сетях. Чаще всего там можно узнать о негативном опыте других покупателей, поэтому даже отсутствие таковых будет плюсом. Самый верный помощник в выборе — реальный опыт пользователей», — прокомментировал аналитик.
Отдельно стоит отметить дополнительные опции при заказе: предоставляет ли магазин открытку, куда можно вписать свой текст, позволяет ли заказать букет по номеру телефона. Такие мелкие детали важны при подготовке сюрприза, и их отсутствие может испортить впечатление от подарка.