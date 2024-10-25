Россиянам рассказали о лайфхаках, как скрыть недостатки квартиры

Проходная комната часто становится гостиной — и это повод поиграть в открытую планировку. Откажитесь от изолированной прихожей и объедините ее с зоной отдыха: замена не несущей стены на перегородку из стекла даст помещению больше света и пространства. Существуют и более традиционные примеры обустройства. Расставьте мебель, соблюдая симметрию: в центре — ТВ-зона, которая обрамляется одинаковыми витринами или картинами. С помощью дивана и кресел очертите проходную зону.