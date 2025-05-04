Россиянам рассказали о главном симптоме холеры

Специалист пояснил, что во время болезни организм начинает страдать от обезвоживания, поэтому его лечат регидрационными смесями.
«То есть мы восполняем жидкость, специальная есть рецептура приготовления этой жидкости, там была соль — с тем, чтобы водно-солевой баланс в организме не нарушился, чтобы не произошло полное обезвоживание», — сказал он.
В борьбе с холерой также помогают антибиотики, пояснил Онищенко.
Недавно врач-терапевт Наталья Леонтьева оценила риски массового распространения холеры в России. Она объяснила, что чаще всего россияне заражаются этим заболеванием в других странах. И хотя завозные случаи вызывают беспокойство, вероятность эпидемии холеры внутри РФ крайне мала.
29 апреля в Роспотребнадзоре назвали дезинформацией распространяемые в интернете данные о проводимых мерах профилактики заболевания.