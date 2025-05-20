Россиянам рассказали, куда можно поехать без визы в 2025 году

Лето на Мальдивах — самый разгар низкого сезона, который длится с мая по октябрь. Но это скорее плюс: цены на отдых в это время становятся более демократичными, а все погодные неприятности в виде более частых дождей обычно случаются по ночам. Днем же можно наслаждаться солнцем и Индийским океаном. Порой бывает пасмурно, но даже в такие дни не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом с высоким SPF. Вот, в общем-то, и все минусы низкого сезона! Кстати, еще немного сэкономить можно, если лететь не в шикарный отель на отдельном острове, а забронировать жилье в Мале. Цены там ниже, а город, между прочим, очень интересный: тут есть и зеленые парки, и несколько мечетей, и президентский дворец, и симпатичные рынки. Пляжи тоже есть — не такие открыточно красивые, как на других островах, но туристам нравятся.