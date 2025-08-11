Россиянам рассказали, когда в стране будет доступна вакцина от рака

Препарат разработан для усиления иммунного ответа за счет стимуляции выработки антител к неоантигенам — белкам, образующимся в раковых клетках вследствие мутаций. Как пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, первоначально вакцина будет применяться для лечения пациентов с меланомой. В случае успешных результатов ее можно будет использовать и при других онкологических заболеваниях, включая рак поджелудочной железы, простаты и некоторые виды рака почек.