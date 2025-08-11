Россиянам рассказали, когда в стране будет доступна вакцина от рака

Препарат разработан для усиления иммунного ответа за счет стимуляции выработки антител к неоантигенам — белкам, образующимся в раковых клетках вследствие мутаций. Как пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, первоначально вакцина будет применяться для лечения пациентов с меланомой. В случае успешных результатов ее можно будет использовать и при других онкологических заболеваниях, включая рак поджелудочной железы, простаты и некоторые виды рака почек.
Тем не менее, как подчеркнул Альтштейн, широкое применение вакцины станет возможным только после завершения необходимых исследований.
«Будут вестись испытания, подбираться контингенты для этого испытания. <…> Еще ведь никаких данных о том, что эта вакцина является эффективной, нет», — отметил специалист.
Эффективность препарата может быть подтверждена только в ходе клинических испытаний с участием пациентов, согласившихся на его применение в рамках терапии. Альтштейн также обратил внимание на то, что в России впервые используется методика переноса испытательного процесса из центра Гамалеи в специализированные онкологические институты.
По словам профессора, особенность вакцины заключается в возможности ее применения на любых стадиях лечения, включая период ремиссии. Однако перед этим пациенты должны пройти стандартные методы терапии, такие как химиотерапия, лучевая терапия или хирургическое удаление опухоли. Вакцинация будет проводиться на завершающем этапе с целью предотвращения дальнейшего роста раковых клеток.
Ранее заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина Анна Строганова отметила, что российская вакцина против злокачественных новообразований не будет доступна в аптеках. Препарат предназначен исключительно для профилактики рецидивов и метастазирования, а его производство осуществляется индивидуально для каждого пациента.