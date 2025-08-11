Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, когда в стране будет доступна вакцина от рака

Первые пациенты в России смогут получить персонализированную мРНК-вакцину от рака уже в сентябре-октябре 2025 года в рамках экспериментального лечения. Однако массового доступа к препарату в ближайшее время не ожидается — сначала необходимо провести полномасштабные клинические испытания. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Препарат разработан для усиления иммунного ответа за счет стимуляции выработки антител к неоантигенам — белкам, образующимся в раковых клетках вследствие мутаций. Как пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, первоначально вакцина будет применяться для лечения пациентов с меланомой. В случае успешных результатов ее можно будет использовать и при других онкологических заболеваниях, включая рак поджелудочной железы, простаты и некоторые виды рака почек.

Тем не менее, как подчеркнул Альтштейн, широкое применение вакцины станет возможным только после завершения необходимых исследований.

«Будут вестись испытания, подбираться контингенты для этого испытания. <…> Еще ведь никаких данных о том, что эта вакцина является эффективной, нет», — отметил специалист.

Эффективность препарата может быть подтверждена только в ходе клинических испытаний с участием пациентов, согласившихся на его применение в рамках терапии. Альтштейн также обратил внимание на то, что в России впервые используется методика переноса испытательного процесса из центра Гамалеи в специализированные онкологические институты.

По словам профессора, особенность вакцины заключается в возможности ее применения на любых стадиях лечения, включая период ремиссии. Однако перед этим пациенты должны пройти стандартные методы терапии, такие как химиотерапия, лучевая терапия или хирургическое удаление опухоли. Вакцинация будет проводиться на завершающем этапе с целью предотвращения дальнейшего роста раковых клеток.

Ранее заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина Анна Строганова отметила, что российская вакцина против злокачественных новообразований не будет доступна в аптеках. Препарат предназначен исключительно для профилактики рецидивов и метастазирования, а его производство осуществляется индивидуально для каждого пациента.