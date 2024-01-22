Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть

По характеру боли можно понять, насколько срочным должно быть лечение, отметила врач. Если она резкая, возникает при употреблении холодной или горячей еды и после этого какое-то время не проходит, нужно поторопиться с посещением стоматолога, предупредила Кадькалова. При ночных болях тоже нужно действовать быстро, терпеть их нельзя, сказала она.

«Если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд, скорее всего, это пульпит (воспаление сосудисто-нервного пучка зуба, — ред.), и нужно срочно бежать к стоматологу. Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — предостерегла Кадькалова.

Не стоит также медлить с визитом к врачу, если болезненные ощущения появляются при надкусывании пищи, добавила она.

Отложить консультацию со специалистом на неделю, не более, можно в том случае, если возникающая при термическом воздействии боль очень быстро проходит, продолжила врач.

«Кратковременная боль в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Это процесс хронический, ситуация будет усугубляться, но срочно идти к стоматологу не обязательно», — считает Кадькалова.

На ноющую боль во всех зубах, которая появляется при контакте с холодной водой или пищей, тоже следует пожаловаться стоматологу, но без особой спешки, полагает врач.

«Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами (поражение твердой ткани зуба, не связанное с кариесом, — ред.) либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно», — уточнила Кадькалова.

«Если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр к стоматологу, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса. И если пациент заботится о гигиене, то серьезных проблем с зубами у него не будет», — заключила Наталья Кадькалова в интервью радио Sputnik.