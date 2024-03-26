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Россиянам рассказали, какой шоколад препятствует старению кожи

Употребление небольшого количества темного шоколада может положительно сказаться на коже. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на преподавателя Российского биотехнологического университета Ингу Беляеву.

Источник: Michele Blackwell/CC0

«Во-первых, шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Не случайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и уходовых средств, кожа после него увлажненная и выглядит более здоровой», — рассказала специалист.

В темном шоколаде, по словам Беляевой, содержатся витамины РР, В1, В2, которые способствуют улучшению цвета лица и борются с преждевременным старением кожи. Более того, флавонолы, присутствующие в продукте, защищают кожу от ультрафиолетовых лучей.

Однако врач обратила внимание, что речь идет об исключительно темном шоколаде, в составе которого содержится не менее 60−70% какао-бобов.

Кардиолог Ольга Молчанова ранее рекомендовала употреблять темный шоколад для профилактики гипертонии. Она, сославшись на данные китайских ученых, сообщила, что продукт действительно снижает риски развития гипертонии, венозной тромбоэмболии и предотвращает формирование кровяных сгустков в венах.