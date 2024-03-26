Россиянам рассказали, какой шоколад препятствует старению кожи

«Во-первых, шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Не случайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и уходовых средств, кожа после него увлажненная и выглядит более здоровой», — рассказала специалист.