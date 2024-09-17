Россиянам рассказали, каким языкам программирования проще обучиться с нуля

«На выручку приходят интерактивные онлайн-тренажеры, с их помощью любой новичок может в игровой манере получать необходимые знания и оттачивать практические навыки написания кода. В результате, наставнику не приходится тратить время на исправление часто встречающихся ошибок и он может давать более индивидуальные и полезные советы. Главные преимущества таких тренажеров — возможность постоянно практиковаться и моментальная обратная связь после каждого совершенного шага, которая позволяет подмечать важные нюансы и наглядно видеть свой прогресс», — резюмировал Мокевнин.