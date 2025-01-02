Россиянам рассказали, какие подарки нельзя вернуть в магазин

«Есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев — только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — поделились в Роскачестве.