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Россиянам рассказали, какие подарки нельзя вернуть в магазин

В Роскачестве перечислили категории подарков, которые нельзя вернуть в магазин.

Источник: Freepik.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев — только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — поделились в Роскачестве.

Отмечается, что к невозвратным подаркам относятся продукты, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, а также животные и растения.

Возвращать товар, который по закону можно вернуть, необходимо в срок от 14 до 30 дней.

До этого коллекционер Лилия Лялина рассказала, что интерес к советским елочным игрушкам растет из-за ностальгии, которую испытывают по детству те, кто родился в 1980-х годах.