Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году

По его словам, профессия разработчика ПО все еще очень востребована и в то же время наиболее требовательна к навыкам специалистов. Кадров с реальным опытом разработки на рынке все еще не хватает, а спрос на них постоянно растет. Осознавая эту проблему, многие компании сместили фокус на внутреннее обучение сотрудников, поэтому сейчас начинающему талантливому специалисту найти первую работу стало немного легче, добавил он.