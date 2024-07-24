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Россиянам рассказали, как выбрать растворимый кофе

При выборе растворимого кофе важно обращать внимание на его вид.

Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному», — объяснила специалист.

При этом она отметила, что в исследованиях, посвященных кофе, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет приравнивать их друг к другу.

В 2024 году ученые из Университета Мурсии, Института биомедицинских исследований Мурсии и Института санитарных и биомедицинских исследований Аликанте обнаружили, что активное потребление кофе снижает риск развития синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) на 69%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

СПКЯ — это патология, сопровождающая нарушениями функции яичников. Она характеризуется отсутствием овуляции либо редким ее появлением, а также образованием на яичнике кист. Синдром выступает самой распространенной причиной эндокринного женского бесплодия.