Россиянам рассказали, как выбрать качественный творог

«При выборе творога, как высокой, так и маленькой жирности, я советую ориентироваться на ГОСТы 2011 и 2013 года. Они самые серьезные, самые полновесные, и, как правило, продукты по этим правилам всегда на натуральной основе», — сказал специалист.