Россиянам рассказали, как выбрать искусственную новогоднюю елку

«Если у вас пестрые стены, а вы хотите зеленую елку, сделайте ее заметной с помощью игрушек. На фоне зеленых обоев с листочками великолепно будут смотреться шары и банты красного, золотого, насыщенного синего или фиолетового цвета. Не менее важно стилистическое соответствие елки общему духу вашего дома. Для скандинавского стиля с его светлыми тонами и минимализмом идеальна белая или натуральная зеленая ель строгой, не пышной формы, например, имитация пихты. Для классического интерьера с лепниной и дорогой мебелью лучший выбор — пышная зеленая красавица в золотых, бордовых и кремовых украшениях. А для лофта или индастриала с кирпичными стенами и металлом можно позволить себе смелый эксперимент — елку нестандартного цвета, такую как черная, графитовая или темно-синяя, или же дизайнерскую модель из металла или дерева», — посоветовал Васильев.