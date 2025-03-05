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Россиянам рассказали, как восстановить иммунитет после зимы и встретить весну счастливыми

Россиянам необходимо наладить сбалансированное питание, включая большое количество свежих фруктов и овощей. Только после этого у людей получится восстановить иммунную систему после зимы, сообщила РИАМО врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

Источник: Российская газета

«Нужно увеличить физическую активность: занятия спортом стимулируют обмен веществ и укрепляют иммунную систему», — сказала Серебрякова.

Она также подчеркнула важность режима сна: полноценный сон продолжительностью от 7 до 9 часов необходим для восстановления организма. Также не стоит забывать о важности времяпрепровождения на свежем воздухе. Используйте техники управления стрессом — медитация, йога и релаксация могут значительно повысить общее состояние и поддержать иммунную систему.

Физическая активность способствует укреплению здоровья и иммунитета, но важно прислушиваться к своему организму и начинать с умеренных нагрузок, особенно после долгого периода без занятий спортом.

«Весной можно включить такие виды спорта, как ходьба, бег, плавание, йога или велоспорт — они помогут улучшить общее состояние без излишней нагрузки. Рекомендуется заниматься 3−5 раз в неделю по 30−60 минут. Плавный старт в весенний период позволяет телу адаптироваться, не перегружая его», — заключила доктор.

Ранее Life.ru рассказывал, что в момент, когда зима уже почти закончилась, люди чаще начинают чувствовать себя плохо. У россиян замечена апатия, сонливость и даже депрессия из-за отсутствия солнца, постоянной темноты за окном. Чтобы победить такие симптомы и войти в весну счастливыми и здоровыми лучше всего использовать витамины D и С. Они смогут поддержать иммунитета.