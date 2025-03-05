Россиянам рассказали, как восстановить иммунитет после зимы и встретить весну счастливыми

Ранее Life.ru рассказывал, что в момент, когда зима уже почти закончилась, люди чаще начинают чувствовать себя плохо. У россиян замечена апатия, сонливость и даже депрессия из-за отсутствия солнца, постоянной темноты за окном. Чтобы победить такие симптомы и войти в весну счастливыми и здоровыми лучше всего использовать витамины D и С. Они смогут поддержать иммунитета.