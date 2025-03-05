Россиянам рассказали, как восстановить иммунитет после зимы и встретить весну счастливыми

«Нужно увеличить физическую активность: занятия спортом стимулируют обмен веществ и укрепляют иммунную систему», — сказала Серебрякова.
Она также подчеркнула важность режима сна: полноценный сон продолжительностью от 7 до 9 часов необходим для восстановления организма. Также не стоит забывать о важности времяпрепровождения на свежем воздухе. Используйте техники управления стрессом — медитация, йога и релаксация могут значительно повысить общее состояние и поддержать иммунную систему.
Физическая активность способствует укреплению здоровья и иммунитета, но важно прислушиваться к своему организму и начинать с умеренных нагрузок, особенно после долгого периода без занятий спортом.
«Весной можно включить такие виды спорта, как ходьба, бег, плавание, йога или велоспорт — они помогут улучшить общее состояние без излишней нагрузки. Рекомендуется заниматься 3−5 раз в неделю по 30−60 минут. Плавный старт в весенний период позволяет телу адаптироваться, не перегружая его», — заключила доктор.
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