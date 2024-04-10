Россиянам рассказали, как вернуть невозвратный билет на самолет

«Бывает, что авиакомпании не возвращают деньги, даже несмотря на все подтверждающие документы. Перечитайте внимательно правила авиакомпании, узнайте всю информацию о своем тарифе. Убедитесь, что вы не ошиблись и всё-таки имеете право на компенсацию. Если по всем правилам вам положен возврат, а авиакомпания отказывается возвращать деньги, составьте досудебную претензию и направьте ее в авиакомпанию. Возможно, до суда так и не дойдет и вам всё вернут», — подытожили они.