Россиянам рассказали, как в 2025 году отдохнуть 62 дня вместо 28

«Большинству россиян по закону положен отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Можно разбить их пополам и отдохнуть дважды по две недели, а можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам, и устроить себе гораздо более продолжительный отпуск. Сейчас уже самое время планировать зимние каникулы: по многим направлениям еще можно найти не слишком дорогие билеты и отели. Да и на майские праздники уже открыта продажа, и если забронировать перелет сейчас, путешествие получится довольно выгодным», — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.