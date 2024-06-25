Россиянам рассказали, как уволиться без отработки

В-пятых, женщина может написать заявление на увольнение перед или во время отпуска по беременности и родам. В таком случае она завершает трудовые отношения одним днем. Шестой сценарий увольнения без отработки — когда работодатель нарушает нормы трудового законодательства, например, задерживает заработную плату. Единственное условие — нарушение со стороны руководителя должно быть зафиксировано комиссией по трудовым спорам, государственной инспекцией труда или судом.