Россиянам рассказали, как увеличить пособие по беременности и родам

Для того чтобы увеличить пособие по беременности и родам, можно использовать один способ.
Для расчета пособия по беременности и родам берется средний заработок, который был у женщины в течение двух лет, предшествовавших тому году, когда она ушла в декретный отпуск.
Но в том случае, если женщина находилась в данный период в предыдущем отпуске, который взяла из-за беременности и предстоящих родов, вместо этих лет можно использовать предшествующие.
Так, если декретный отпуск, в который женщина выходит по причине беременности и родов, выпадет на 2025 год, его будут рассчитывать на основании размера зарплаты за два предыдущих года — 2023 и 2024.
Но если женщина брала отпуск по уходу за первым ребенком в 2022 и 2023 годах, вместо 2023 года могут использовать 2021.
Таким образом можно увеличить размер средней дневной заработной платы. Заявление с просьбой о замене лет подается начальству вместе с заявлением на декретный отпуск, передает телеграм-канал «РГ|Буква закона» (18+).