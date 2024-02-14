Россиянам рассказали, как справиться с «любовной бессонницей»

Но даже на пике влюблённости можно наладить режим сна и бодрствования. Прежде всего, Демьяновская советует не паниковать. «Любовная» бессонница — это не болезнь и, к сожалению или к счастью, она пройдёт самостоятельно. Также полезно разработать для себя ритуалы подготовки ко сну. Например, за пару часов можно выходить на прогулку, принимать тёплую ванну с травами (неплохим успокаивающим эффектом обладает лаванда), проветривать комнату, читать любимую книгу (только не в кровати — кровать нужно использовать исключительно для сна). Если мысли о любимом человеке не дают успокоиться, можно попробовать вести дневник — переносить на бумагу все самые тревожные и беспокойные мысли.