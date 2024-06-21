Россиянам рассказали, как сохранить здоровье в жару

Напомним, врачи подчеркивают, что каждый год нужно проводить профессиональную чистку и дезинфекцию кондиционера перед началом и после завершения летнего сезона. В противном случае возникает угроза для здоровья человека, потому что в охлаждающих элементах кондиционера могут размножаться бактерии и грибки.