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Россиянам рассказали, как сейчас улететь в Великобританию

Поездка в Лондон на четыре дня в конце 2024 года обойдется минимум в 137 тыс. рублей на двоих.

Источник: Газета.Ру

Об этом пишет АТОР.

Стоимость самого дешевого турпакета с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраками и двумя экскурсиями составит 57,2 тыс. рублей без учета перелета.

Добраться до столицы Великобритании сейчас можно с пересадками в Баку, Турции, ОАЭ и других стран Ближнего Востока. Цены на билеты во второй половине октября стартуют от 40 тыс. рублей в обе стороны на одного пассажира.

Для поездки в страну россиянам необходима виза, напоминают эксперты. Срок ее оформления занимает от двух месяцев.

«Великобритания выдает россиянам все типы виз, в том числе, туристические. Основная рекомендация — подавать документы заранее, чтобы гарантированно успеть получить ее до начала поездки», — отметили в BSI Group.