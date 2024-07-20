Россиянам рассказали, как сейчас улететь в Великобританию

Об этом пишет АТОР.
Стоимость самого дешевого турпакета с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраками и двумя экскурсиями составит 57,2 тыс. рублей без учета перелета.
Добраться до столицы Великобритании сейчас можно с пересадками в Баку, Турции, ОАЭ и других стран Ближнего Востока. Цены на билеты во второй половине октября стартуют от 40 тыс. рублей в обе стороны на одного пассажира.
Для поездки в страну россиянам необходима виза, напоминают эксперты. Срок ее оформления занимает от двух месяцев.
«Великобритания выдает россиянам все типы виз, в том числе, туристические. Основная рекомендация — подавать документы заранее, чтобы гарантированно успеть получить ее до начала поездки», — отметили в BSI Group.