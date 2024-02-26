Россиянам рассказали, как разделить дорогие подарки после развода

А некоторые презенты вообще придётся вернуть назад, например песню, роман или стихотворение, так как только автор обладает правом на результат своей интеллектуальной деятельности. Те подарки, которые были улучшены за время брака за счёт общего бюджета или личных вложений одного из супругов, делить сложнее. Например, полученная в дар квартира, которую муж и жена потом вместе обустраивали или ремонтировали.