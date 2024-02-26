Россиянам рассказали, как разделить дорогие подарки после развода

А некоторые презенты вообще придётся вернуть назад, например песню, роман или стихотворение, так как только автор обладает правом на результат своей интеллектуальной деятельности. Те подарки, которые были улучшены за время брака за счёт общего бюджета или личных вложений одного из супругов, делить сложнее. Например, полученная в дар квартира, которую муж и жена потом вместе обустраивали или ремонтировали.
«При разводе вторая сторона может требовать раздела подаренной квартиры в части произведённых неотделимых улучшений. Как вариант — требовать денежную компенсацию. Но понадобится доказать, что супруг или супруга вкладывались в ремонт. А также понадобится рассчитать стоимость произведённых неотделимых улучшений и предъявить полученную сумму к выплате», — пояснил aif.ru Гаврюшкин.