Россиянам рассказали, как распознать поддельные продукты на полках магазинов

Первое, на что стоит обратить внимание, — это целостность упаковки. Если она повреждена, вздута или имеет следы вскрытия, это может указывать на проблемы с продуктом. Также важно оценить качество печати. Логотипы должны быть четкими, шрифты и текст — соответствовать оригинальному стилю бренда. Если надписи выглядят тускло или при контакте с пальцем оставляют следы чернил, скорее всего, это подделка.