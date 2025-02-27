Россиянам рассказали, как распознать поддельные продукты на полках магазинов

Первое, на что стоит обратить внимание, — это целостность упаковки. Если она повреждена, вздута или имеет следы вскрытия, это может указывать на проблемы с продуктом. Также важно оценить качество печати. Логотипы должны быть четкими, шрифты и текст — соответствовать оригинальному стилю бренда. Если надписи выглядят тускло или при контакте с пальцем оставляют следы чернил, скорее всего, это подделка.
«Оцените наощупь материал упаковки. Если она слишком тонкая или легко мнется, то, скорее всего, это поддельный товар. Часто у оригинальной продукции матовая упаковка, а у подделки — лощеная глянцевая. Обратите внимание на швы и склейки: края должны быть ровными, без следов клея», — подчеркнул Балагуров.
Эксперт также отметил, что вместо оригинальных переливающихся голограмм на подделках часто встречаются простые блестящие наклейки. Имитация акцизной марки также легко заметна: золотистая полоса, которую нужно выдернуть, обычно просто напечатана.
Не менее важным является проверка штрих-кодов и сроков годности. Штрихкоды должны быть читаемыми и совпадать с кодами страны-производителя. Серийный номер можно проверить через официальные сайты или специальные приложения. Балагуров предупреждает: «Обращайте внимание на расположение баркода — изготовители контрафакта часто ставят их не в привычных местах. Мошенники могут менять символы в датах или использовать неправильный формат, не соответствующий стране производства».
По словам эксперта, самой надежной и сложной для подделки является полимерная упаковка и стеклянная тара. Производители стеклянной упаковки часто включают логотип или другие опознавательные знаки уже на этапе производства, что делает их воспроизведение трудоемким и дорогим процессом.
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