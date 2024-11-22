Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

«Получить направление на прохождение реабилитации может любой гражданин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний. Отказано в ней может быть, если только лечащим врачом будут выявлены противопоказания: острые инфекционные и злокачественные заболевания, обострение хронических заболеваний, туберкулез и другие. Главная цель реабилитации — восстановление не только физического и психологического здоровья, а также социального статуса пациента», — рассказала Фролова.