Россиянам рассказали, как привести себя в форму, если надоели нудные пробежки

«В профессиональном боксе [разминка] занимает почти половину тренировки и длится 50 минут. Вам столько не нужно, но минут 15−20 на неё потратьте. Вначале вам, возможно, будет тяжело. Затем по состоянию организма время можно увеличивать», — отметил он.

Эксперт добавил, что без пробежки всё же нельзя обойтись — на неё можно выделить пять-семь минут. После этого нужно выполнить упражнения на тренировку вестибулярного аппарата.

Врач объяснила, как ежедневные занятия спортом «сажают» иммунитет и сердце.

«Тренировать вестибулярный аппарат важно. Бег спиной — один круг в зале. Движение боком вприпрыжку — широкими приставными шагами, один круг — одним боком, другой круг — другим. Следующее упражнение — бег боком скрещивающимися шагами, также по кругу каждым боком. И снова бег вприпрыжку приставными шагами, два шага одним боком, разворот, два — другим, тоже один круг», — сказал Кондратьев.

По словам специалиста, данные упражнения из боксёрской разминки достаточно популярны — многие из них широко применяются на занятиях спортом в школе. После разминки Кондратьев посоветовал сделать упражнения со скакалкой, прыгать можно в спокойном темпе.

«Раунд — одна, две или три минуты. Затем попробуйте прыгать на ускорение или меняя темп: 20 секунд спокойно, 10 секунд — взрыв, так же следующие 30 секунд. Или 20 секунд (можно больше по возможности) — взрывным темпом. Упражнения со скакалкой вырабатывают выносливость и очень хорошо сжигают калории», — подчеркнул мастер спорта.

Кроме того, собеседник Лайфа рассказал об эффективном упражнении в паре: один человек наклоняется, как будто хочет завязать шнурки, а другой — перескакивает через него туда и обратно. Говоря о том, как правильно упражняться с боксёрской грушей, эксперт отметил, что 30 секунд можно работать одной рукой, потом другой, затем обеими. Перед тренировкой важно забинтовать руки и научиться правильно бить, чтобы не повредить кисти. Избежать травм поможет упражнение «бой с тенью».

«Выбираете свободное пространство, в голове рисуете образ соперника и начинаете двигаться по залу влево, вправо, делать уклоны, нырки и одновременно выкидывать удары с левой руки, с правой руки. Удары снизу, удары в живот, удары в голову. Имитируете настоящий поединок без соперника», — рассказал Кондратьев.

Он отметил, что такая тренировка будет энергозатратной, но принесёт удовольствие и зарядит бодростью на весь день.