Россиянам рассказали, как приготовить натуральное средство для уборки квартиры

Независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов до этого говорил, что почти все моющие средства, которые используются для уборки дома, являются безопасными для здоровья. По его словам, любые средства для стирки — гели, порошки и капсулы — также безопасны для использования, потому что они проходят контроль до выхода на рынок. При этом опасными могут быть средства для прочистки засоров в канализации на основе щелочи, предупредил Орлов.