Россиянам рассказали, как правильно запускать фейерверки

Собеседник агентства подчеркнул, что во многих регионах администрация определяет специальные площадки, где можно самостоятельно запускать пиротехнику. Уточнить их расположение можно на сайтах администраций. «Место для запуска необходимо выбирать вдали от жилых домов, детских площадок и построек с ветхими крышами. Стоит убедиться, что рядом нет деревьев, линий электропередачи, а размер площадки соответствует радиусу опасной зоны, указанной в инструкции к конкретному виду пиротехники», — резюмировал представитель главка.