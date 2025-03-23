Россиянам рассказали, как правильно выбирать растворимый кофе

Во время приготовления кофе нужно оценивать также аромат: он должен быть насыщенным, но без химических примесей. С помощью вкусоароматических добавок производители маскируют дефекты качества, а карамельными ароматизаторами скрывают пересушенное зерно и горелый привкус.