Россиянам рассказали, как отличить мошенника от сотрудника технической поддержки

В-третьих, обращайте внимание на канал связи. Настоящие сотрудники технической поддержки всегда используют официальные каналы. Если вы получаете неожиданное сообщение или звонок от «техподдержки» по телефонному номеру, который, к примеру, не указан на официальном сайте компании, это первый признак возможного мошенничества. В таком случае, прежде чем выполнять какие-либо действия или предоставлять информацию, необходимо уточнить данные сотрудника, хотя бы ФИО, и обратиться по легитимному каналу связи (адресу, указанному на сайте/официальному сообществу в социальной сети) и уточнить, действительно ли обратившийся к вам человек — представитель компании или сервиса.