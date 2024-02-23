Россиянам рассказали, как отгулять длинные выходные и не растолстеть

«В течение недели мы устаём морально, как правило, испытываем много стресса. Зачастую люди находят выход в получении быстрого удовольствия: переедания и алкоголя. Эти две привычки крайне негативно влияют на организм», — объяснила Кузина Тульской службе новостей.
По словам специалиста, благодаря активному отдыху можно устранить накопившийся стресс. Она отметила, что выходные нужно проводить с максимальным насыщением позитивной энергией, а алкоголь работает только на время, поэтому утром состояние только ухудшится и усталость никуда не пропадёт. Кроме того, спиртное имеет большую калорийность и из-за этого откладывается в виде лишних килограммов.
Совсем исключать читмил из жизни не стоит, однако тут тоже важен баланс. Медик отметила, что мясо и другую жирную пищу лучше есть с овощами, а к выбору спиртного подходить ответственно. После вечерней «зажировки» наутро не стоит спешить завтракать, лучше не есть до 12, чтобы организм успел отдохнуть и разгрузиться, заключила Кузина.
Ранее на Life.ru нутрициолог предупредила о диетах, которые убивают здоровье. Чтобы избежать пагубных последствий, необходимо сбалансировать тарелку, чтобы в ней хватало питательных элементов.