Россиянам рассказали, как отгулять длинные выходные и не растолстеть

Спорт или диван с любимым сериалом? Каждый сталкивается с таким выбором на выходных, особенно если они длинные, как в феврале. Нутрициолог Гульнара Кузина рассказала, что для здорового и красивого тела, конечно, лучше выбирать активный отдых, но и упахиваться на изнуряющих тренировках не стоит, нужно найти баланс. Только это, по мнению медика, поможет справиться со стрессом, накопившимся за неделю.