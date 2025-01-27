Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в киберпонедельник

Еще один признак обмана — запрос дополнительных, особенно финансовых данных, нетипичных для данного ресурса. Также следует сомневаться в сайтах с чрезмерно большим количеством «идеальных» отзывов или полным их отсутствием, а также в предложениях с слишком низкими ценами по сравнению с другими площадками. Необычный способ коммуникации (например, ссылка на товар, пришедшая через соцсеть, а не Push-уведомление) также должен вызвать подозрение.