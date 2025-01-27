Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в киберпонедельник

Эксперт по сетевой безопасности, web-разработчик «Кода Безопасности» Константин Горбунов рассказал, как избежать обмана в период распродаж.
За последние годы мошенники научились мастерски подделывать сайты и приложения популярных онлайн-ретейлеров и маркетплейсов. Они копируют дизайн, функциональность и даже URL-адреса, заменяя некоторые символы (например, «1» на «!», «vv» на «w», дефис на подчеркивание), чтобы обмануть невнимательных пользователей.
«Функциональность — один из главных маркеров мошенничества», — объясняет Горбунов. — Мошенники обычно тщательно подделывают только одну-две страницы, остальные же будут содержать явные ошибки. Если на сайте или в приложении актуальная информация сосредоточена лишь на паре вкладок, это повод насторожиться".
Помимо визуального сходства, важно обращать внимание на URL-адрес. Идентичный адрес создать невозможно, поэтому мошенники используют похожие, но отличающиеся символы.
Еще один признак обмана — запрос дополнительных, особенно финансовых данных, нетипичных для данного ресурса. Также следует сомневаться в сайтах с чрезмерно большим количеством «идеальных» отзывов или полным их отсутствием, а также в предложениях с слишком низкими ценами по сравнению с другими площадками. Необычный способ коммуникации (например, ссылка на товар, пришедшая через соцсеть, а не Push-уведомление) также должен вызвать подозрение.
Константин Горбунов призывает пользователей быть бдительными и внимательно проверять все предложения в киберпонедельник, чтобы избежать финансовых потерь и не стать жертвой кибермошенников.